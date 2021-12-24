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При стрельбе в Техасе погибли два человека

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Четверо пострадали, в том числе трое полицейских.

При стрельбе в штате Техас погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 2 июля в городе Халтом-Сити. Подозреваемый устроил перестрелку с сотрудниками полиции. В результате происшествия четверо человек получили ранения.

В числе пострадавших есть трое сотрудников ведомства. Они доставлены в больницу. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Чикаго ранены четыре человека.

Видео: YouTube / WFAA

 

Теги: жертвы, полиция, стрельба, техас
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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