При стрельбе в Техасе погибли два человека

Четверо пострадали, в том числе трое полицейских.

При стрельбе в штате Техас погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 2 июля в городе Халтом-Сити. Подозреваемый устроил перестрелку с сотрудниками полиции. В результате происшествия четверо человек получили ранения.

В числе пострадавших есть трое сотрудников ведомства. Они доставлены в больницу. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Чикаго ранены четыре человека.

Видео: YouTube / WFAA