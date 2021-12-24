При стрельбе в Техасе погибли два человека

При стрельбе в штате Техас погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел вечером 2 июля в городе Халтом-Сити. Подозреваемый устроил перестрелку с сотрудниками полиции. В результате происшествия четверо человек получили ранения.
В числе пострадавших есть трое сотрудников ведомства. Они доставлены в больницу. Нападавший покончил жизнь самоубийством.
Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Чикаго ранены четыре человека.
Видео: YouTube / WFAA
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