При стрельбе в Чикаго ранены четыре человека. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в районе Гарфилд-парк. Мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.
Полиции пока не удалось задержать нападавшего. Он скрылся с места преступления сразу после стрельбы.
Ранее мы сообщали, что при стрельбе в штате Нью-Джерси пострадали девять человек.
Видео: YouTube / CBS Chicago
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