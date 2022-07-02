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При стрельбе в Чикаго ранены четыре человека

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Полиции пока не удалось задержать нападавшего.

При стрельбе в Чикаго ранены четыре человека. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в районе Гарфилд-парк. Мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Полиции пока не удалось задержать нападавшего. Он скрылся с места преступления сразу после стрельбы.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в штате Нью-Джерси пострадали девять человек.

Видео: YouTube / CBS Chicago

Теги: ранение, стрельба, чикаго
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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