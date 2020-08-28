При столкновении иномарки и большегруза в Киришском районе пострадали двое

Мужчины получили травмы средней степени тяжести.

Вечером четверга, 27 августа, в Киришском районе Ленинградской области произошла авария с участием "Hyundai Accent" и грузовика с прицепом. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Известно, что ДТП случилось на 26-м километре трассы "Кириши – Будогощь – Смолино". По предварительным данным, большегруз МАЗ не уступил дорогу корейской иномарке при повороте налево.

В результате в больнице оказались 33-летний водитель легкового автомобиля и 40-летний пассажир. Они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

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Фото и видео: ВКонтакте / dorinspb