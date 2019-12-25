ГАЗель и легковушка столкнулись лоб в лоб в Красном Селе

Пострадали ли пассажиры и водители, не уточняется.

В четверг, 27 августа, в Красном Селе произошла авария, сообщили очевидцы.

Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. Водитель ГАЗели, не соблюдая дистанцию, едва не врезался в автобус, поэтому решил уйти левее, где столкнулся с другим авто. Легковушка задымилась, в салоне сработали подушки безопасности. На место прибыли спасатели. Однако пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.

Ранее мы писали, что на Новгородской улице образовался 5-балльный затор из-за ДТП с такси.

Фото: vk.com/krasnoe_selo