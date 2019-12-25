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ГАЗель и легковушка столкнулись лоб в лоб в Красном Селе
Сегодня, 17:52
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smirenny

ГАЗель и легковушка столкнулись лоб в лоб в Красном Селе

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Пострадали ли пассажиры и водители, не уточняется.

В четверг, 27 августа, в Красном Селе произошла авария, сообщили очевидцы.

Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. Водитель ГАЗели, не соблюдая дистанцию, едва не врезался в автобус, поэтому решил уйти левее, где столкнулся с другим авто. Легковушка задымилась, в салоне сработали подушки безопасности. На место прибыли спасатели. Однако пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь. 

Ранее мы писали, что на Новгородской улице образовался 5-балльный затор из-за ДТП с такси.

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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