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На Новгородской улице образовался 5-балльный затор из-за ДТП с такси

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Участники аварии перегородили сразу несколько полос движения.

Днем 27 августа в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, возле дома №18 на Новгородской улице Volkswagen Touareg встретился с такси марки Hyundai Solaris. Участники аварии перегородили сразу несколько полос движения. В результате чего на месте ДТП образовался 5-балльный затор. Подробности происшествия не сообщаются.

Ранее мы писали, что водитель неудачно повернул в другую полосу на Невском проспекте.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с такси, затор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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