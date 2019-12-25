При столкновениях в тюрьме Эквадора погибли 116 человек

Пострадали еще 80 заключенных.

Не менее 116 человек погибли и 80 пострадали в результате столкновений в тюрьме Эквадора. Все они являются заключенными. Об этом на собственной странице на Facebook подписчикам сообщил президент республики. Он уточнил, что трагедия произошла на территории города Гуаякиль, расположенного на западе страны. По предварительным сведениям, конфликт возник между местными бандами. Сейчас обстановка находится под контролем.

Это очень трагическое событие. У нас нет конкретной информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два назад в других тюрьмах. Гильермо Лассо, президент Эквадора

Политик напомнил прессе о том, что подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в пенитенциарной системе. Документ будет действовать на протяжении 60 дней. Это поможет властям предотвратить новые столкновения в тюрьмах и другие эпизоды насилия, а также восстановить порядок.

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Фото и видео: Facebook / Guillermo Lasso