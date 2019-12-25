При столкновении трех автомобилей на "Коле" погиб пенсионер и пострадал ребенок

Еще 5 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

Во вторник, 12 мая, на 66-м километре автодороги "Кола" в Кировском районе Ленинградской области произошло крупное ДТП, которое привело к смерти одного из водителей. Кроме того, пострадали шестеро человек, в том числе ребенок . Об этом сообщила отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла днем примерно в 15:30. Согласно предварительной информации, пожилой водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с Chevrolet и Renault Logan. Пенсионер скончался на месте. Мальчик 10-12 лет, находившиеся в пассажирском кресле "Лады", доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Также пострадали четверо пассажиров Renault и водитель Chevrolet – они находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас на месте происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что на проспекте Стачек рассыпалась на части гоночная "Хонда".

Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"