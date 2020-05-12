На проспекте Стачек рассыпалась на части гоночная "Хонда"

Гоночная "Хонда" разбиралась на проспекте Стачек в Петербурге. Очевидцы засняли последствия ДТП.
Инцидент произошел днем 12 мая недалеко от Кировский площади. По словам очевидцев, отлетевший осколок задел окно лицея №384. Несмотря на серьезные повреждения авто, о пострадавших не сообщается. Судя по кадрам, в салоне находился молодой человек и девушка.
Обстоятельства происшествия пока неизвестно. В результате аварии машина снесла часть ограждения.
Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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