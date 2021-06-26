При столкновении легкового и грузового автомобилей на МКАД погибли три человека

Погибли водитель и пассажиры: женщина и ребенок.

При столкновении легкового и грузового автомобилей на внутренней стороне МКАД погибли три человека. Об этом рассказали представители столичного Департамента по транспорту. Информация распространена чиновницами через Telegram-канал ведомства. Автомобильная авария зафиксирована на 40-ом километре трассы около 06:17 утра 26 июня.

Сегодня на МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибло 3 человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля. пост Дептранса Москвы

Сейчас на месте происшествия находятся экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются. По предварительной версии случившегося, таки двигалось в крайнем левом ряду на скорости в 100 километров в час. Неожиданно шофер столкнулся с транспортным средством дорожной службы. Машина занималась уборкой проезжей части. Водитель двигался на скорости не более 10 километров в час.

Жертвами ДТП стали пассажиры (женщина и 13-летний подросток) и водитель такси. Известно, что несовершеннолетний находился на заднем сиденье. Он не был пристегнут.

Из гостиницы на Восстания постояльцев эвакуировали в связи с пожаром.

Фото: Telegram/Дептранс

Видео: Telegram / 112