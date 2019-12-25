При реконструкции СКК в Петербурге нашли боеприпас времен Первой мировой войны

Работы были временно приостановлены.

Стало известно о неожиданной находке при проведении работ на площадке у бывшего спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". Об этом 17 октября Piter.tv рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, в ведомстве рассказали о том, что в субботу в дежурную часть поступили сведения о том, что во время земляных работ на площадке бывшего СКК нашли предмет, похожий на боеприпас. После этого на место происшествия прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии по городу области. Работы были временно приостановлены, а людей отвели на безопасное расстояние.

Позже выяснилось, что данный снаряд – 210-мм артиллерийский снаряд периода Первой мировой войны, предположительно к 11-дюймовому орудию образца 1867 года. Он находился в состоянии сильной коррозии и представлял опасность для окружающих. После этого боеприпас оставили под охраной полиции до передачи саперам Западного военного округа.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух уроженцев Средней Азии. Мужчина и его знакомый отобрали у потерпевших мобильные телефоны и украли с карты деньги.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти