В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух уроженцев Средней Азии

Мужчина и его знакомый отобрали у потерпевших мобильные телефоны и украли с карты деньги.

Правоохранители совместно с силовиками задержали подозреваемого в разбойном нападении на двух уроженцев Средней Азии в Ленобласти. Злоумышленника нашли спустя 1,5 месяца, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Операция проводилась сотрудниками Центра "Э" ГУ МВД России совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Вчера, 15 октября, они нагрянули в квартиру в доме №10 по улице Маршала Говорова, где и задержали 27-летнего подозреваемого. Он находится в Петербурге без регистрации.

По версии оперативников, 3 сентября 2020 вместе со своим знакомым он напал на двух мужчин. Злоумышленники отобрали у потерпевших два мобильный телефона. Позже через мобильное приложение они перевели на счет знакомого более 29 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Полицейские провели обыски по месту проживания задержанного. У него обнаружили и изъяли 11 мобильных телефонов, два плеера, несколько банковских карт и два ножа, а также 58 тыс. рублей.

Мужчину задержали. Сотрудники МВД продолжают устанавливать остальных участников преступной группы.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в обмане служителя церкви Петербурга на 42 тыс. рублей.

Видео: пресс-солужба ГУ МВД по Петербургу и области