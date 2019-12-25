При разборе пожарища в Янино обнаружен труп женщины

На месте пожара, откуда спасатели накануне силой эвакуировали пьяного жильца, нашли тело женщины.

Стали известны новые подробности пожара, проиошедшего накануне, 15 июня, в поселке Янино Всеволожского района на улице Голландской. Огонь охватил балкон и обстановку двухкомнатной квартиры на седьмом этаже. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 19 часов 14 минут. На тушение отправились 16 человек на 4 машинах из 101, 149 и 150 пожарной части противопожарной службы Ленобласти. О полной ликвидации пожара было доложено в 20:58. Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. В процессе тушения были эвакуированы 25 человек.

Сообщалось, что из горящей квартиры спасатели принудительно эвакуировали находившегося в ней мужчину. Оказавшийся внутри человек был пьян и сопротивлялся спасателям, так что эвакуация его далась нелегко. Из квартиры пострадавший был отправлен в больницу.

И сегодня, после разбора пожарища, предпринятого для установления причин возгорания, правоохранительные органы сообщили об обнаружении на балконе сгоревшей квартиры трупа женщины. Ее тело сильно обгорело, находясь в эпицентре пожара, однако личность ее все же удалось установить. Погибшей был 61 год.

Расследование обстоятельств пожара продолжается.

Ранее после пожара в коммунальной квартире на Смольном проспекте скончался мужчина.

Фото: yanino_online и Pixabay