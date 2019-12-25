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После пожара в коммуналке на Смольном проспекте скончался мужчина
Сегодня, 20:04
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После пожара в коммуналке на Смольном проспекте скончался мужчина

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Пожар произошел в трехкомнатной коммунальной квартире на четвертом этаже, в которой горела обстановка на площади 10 кв.метров.

После пожара в коммунальной квартире на Смольном проспекте скончался мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах вечером 15 июня. 

Вечером в 17:27 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме №5 по Смольному проспекту. Выяснилось, что пожар произошел в трехкомнатной коммунальной квартире на четвертом этаже, в которой горела обстановка на площади 10 кв.метров. 

На месте происшествия спасателям удалось эвакуировать мужчину, который скончался на руках у медиков. Кроме того, спасатели эвакуировали еще четырех граждан, которые находились этажом выше. 

В 18:12 пожар удалось локализовать. На месте работают 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что после пожара в квартире в Зеленогорске нашли труп женщины, завернутый в ковер.

Фото: Piter.tv

Теги: коммуналка, пожар, смольный проспект
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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