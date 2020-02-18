Жертва ранее была судима за хулиганство и воровство.

При протестах на Кубе погиб один человек. Об этом рассказали местные журналисты из издания коммунистической партии Granma. В СМИ говорится о смерти демонстранта, который выходил на улицы в воскресенье. Известно, что 36-летний гражданин проживал на территории муниципалитета, в котором были беспорядки. Ранее он был судим за воровство и хулиганство.

В ходе столкновения несколько граждан были задержаны, другие получили ранения, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Один из участников беспорядков Диубис Лауренсио Техеда погиб. материал издания

В газете рассказали, что столкновения активистов с правоохранителями произошло в муниципалитете Арройо-Наранхо в юго-восточном направлении от Гаваны. Демонстрантов полиция перехватила около местного отделения. Протестующие нападали на представителей закона, кидались камнями, палками и бросали холодное оружие.

Глава МИД Кубы заявил, что США несут ответственность за протесты на острове.

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