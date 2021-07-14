Глава МИД Кубы заявил, что США несут ответственность за протесты на острове. Такое заявление на пресс-конференции сделал Родригес Паррилья. Он уверен, что официальный Вашингтон активно и напрямую вовлечен в организацию массовых протестов, которые состоялись в республике на выходных (11 июля и 12 июля).
Участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы", те, кто получают финансирование и инструкции из-за рубежа, те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом.
Родригес Паррилья, глава МИД Кубы
Эксперт полагает, что также в беспорядках на территории Кубы участвовали лица, считающиеся маргиналами, а также граждане с криминальным прошлым. При этом в МИД подчеркнули, что не хотят ухудшать отношения с США, но именно от Вашингтона исходят подобные инициативы. Паррилья не считает, что страны уже находятся в состоянии кризиса двусторонних отношений.
На Кубе люди вышли на протесты против ограничений по коронавирусу.
Видео: YouTube / Canal Caribe
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