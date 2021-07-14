Родригес Паррилья оценил зачинщиков протестов, которые прошли в стране 11 июля.

Глава МИД Кубы заявил, что США несут ответственность за протесты на острове. Такое заявление на пресс-конференции сделал Родригес Паррилья. Он уверен, что официальный Вашингтон активно и напрямую вовлечен в организацию массовых протестов, которые состоялись в республике на выходных (11 июля и 12 июля).

Участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы", те, кто получают финансирование и инструкции из-за рубежа, те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом. Родригес Паррилья, глава МИД Кубы

Эксперт полагает, что также в беспорядках на территории Кубы участвовали лица, считающиеся маргиналами, а также граждане с криминальным прошлым. При этом в МИД подчеркнули, что не хотят ухудшать отношения с США, но именно от Вашингтона исходят подобные инициативы. Паррилья не считает, что страны уже находятся в состоянии кризиса двусторонних отношений.

На Кубе люди вышли на протесты против ограничений по коронавирусу.

Видео: YouTube / Canal Caribe