На Кубе люди вышли на протесты против ограничений по коронавирусу

Участники митинга в том числе требуют вакцины от коронавируса.

В Гаване и других городах несколько тысяч кубинцев вышли на протесты против ограничений по коронавирусу, передает BBC News.

Так, митингующие требуют вакцины от коронавируса, а также призывают к свободе и демократии. Протесты вспыхнули из-за того, что в стране растет число заболевших коронавирусом. Как отмечает оппозиция, эти за последние 30 лет стали самыми многочисленными.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в беспорядках обвиняет США.

Ранее мы писали, что в Гаити задержали подозреваемого в убийстве президента Жовенеля Моиза. У него в доме были найдены боеприпасы.

Видео: Youtube/The Sun