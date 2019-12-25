Возгорание локализовали 41 специалист и 11 единиц техники.

При пожаре в жилом доме в Москве пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на Широкой улице. Произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома. Площадь огня составила 40 квадратных метров.

В результате пожара пострадали семь человек, в том числе двое детей. Возгорание локализовали 41 специалист и 11 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии два ребенка устроили лесной пожар.

Фото: Telegram / Новости МЧС по СВАО