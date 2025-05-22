В Бурятии два ребенка устроили лесной пожар

Затраты на ликвидацию огня в регионе будут взысканы с родителей несовершеннолетних поджигателей.

На территории российского региона дети стали виновниками лесного пожара. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы экстренной службы по Бурятии. Известно, что несовершеннолетние возрастом 8 и 13 лет на берегу местной реки, протекающей на территории села Майла Хоринского района, развели костер. По сухой растительности огонь быстро перешел на зеленые насаждения. В результате пламя распространилось на пять гектаров. В ликвидации пожара ГУ МЧС пришлось задействовать силы более 30 человек личного состава ведомства и 10 единиц специальной техники. В настоящее время материал в отношении юных нарушителей особого противопожарного режима направлен в профильную Комиссию. Материальные затраты на тушение лесного пожара будут взысканы с родителей подозреваемых.

В МЧС России напомнили гражданам о том, что спички и иные источники огня следует хранить недоступном для детей месте. Также детям следует рассказывать об опасности игр с огнем. Огнеборцы призывают взрослых всегда знать о том, где сейчас находится их ребенок, а также организовать для него безопасный досуг.

В Забайкалье тушат пожар в детском лагере.

Фото и видео: ГУ МЧС России