Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

При пожаре в жилом доме в Башкирии погибли женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Краснохолмский. Поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже жилого дома. В ней находились беременная женщина и трое детей. Пламя быстро распространилось по коридорам и крыше. В квартире на втором этаже была мать с тремя детьми. Она успела вывести на улицу только двоих ребят. Женщину госпитализировали. Ее четырехлетний сын погиб. Также сообщается, что при тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В его тушении участвовали 33 специалиста и 10 единиц техники. Для жителей дома организован пункт временного размещения. Всего в результате пожара пострадали шесть человек.

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Видео: МЧС России