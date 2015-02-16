Она получила ожоги лица.

При пожаре в садовом доме на Морозовской улице пострадала хозяйка. Об этом 15 октября Piter.tv рассказал источник в экстренных службах.

В 16:57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Морозовская улица, дом №5. В результате сгорел и разобран одноэтажный садовой дом размером 4х10 метров.

При пожаре пострадала хозяйка дома, которая находилась в шоковом состоянии. Она получила ожоги лица. От госпитализации отказалась.

Ранее мы писали, что при пожаре в квартире в Колпино погиб мужчина.

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