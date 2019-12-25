При пожаре в квартире в Колпино погиб мужчина

С огнем боролись 12 спасателей и три единицы техники.

Рано утром 14 октября в Колпино произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире на проспекте Ленина поступила в дежурную часть в 4:39 утра. Огонь охватил шесть квадратных метров жилого помещения.

На место происшествия выехали 12 спасателей и три единицы техники. Им удалось потушить пожар за 10 минут.

В горевшей квартире нашли мертвого мужчину. Его личность и обстоятельства смерти выясняются.

Ранее тела двух бездомных нашли в сгоревшем шалаше на Парашютной улице.

Фото: Piter.TV