Пламя распространилось по чайхане "Дюшес" в подмосковном городе вечером 29 декабря.

При пожаре в ресторане в Люберцах погиб человек. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в экстренном ведомстве. По данным эксперта, пламя распространилось на трехэтажное здание в подмосковном городе. Инцидент произошел вечером 29 декабря. Спасателям пришлось эвакуировать около 30 человек из жилого дома, расположенного рядом с пострадавшим зданием.

Погиб один человек. В 18:16 пожар локализован на площади 700 квадратных метров, в 1.33 - ликвидирован источник агентства

Известно, что пострадало чердачное помещение чайханы "Дюшес" на улице Кирова, 26. Ресторан располагается на первом этаже здания, над ним находится гостиница. До прибытия пожарных самостоятельно выйти на улицу смогли 12 сотрудников заведения. Пламя тушили по повышенному рангу сложности.

В Выборгском районе 16 спасателей ночью тушили мебель в "однушке".

Видео: VK / Люберцы Life™