В Выборгском районе 16 спасателей ночью тушили мебель в "однушке"

В происшествии могли пострадать люди.

В ночь на вторник, 29 декабря, в Выборгском районе загорелась жилая квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Известно, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 01:14. Квартира горела на улице Композиторов. К месту возгорания оперативно прибыли 16 пожарных и 4 единицы техники. Пожар тушили до 02:06.

В ведомстве заявили, что в квартире могли пострадать люди. Однако информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в бане на Лабораторной улице разгорелась парная.

Фото: Piter.tv