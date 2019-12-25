В новостройке на Плисецкой улице ночью полыхала студия. Погиб мужчина

Обгоревшее тело жильца нашли возле окна.

В третьем часу ночи в четверг, 11 марта, в новостройке №10 по Плисецкой улице разгорелась квартира на пятом этаже. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, небольшая студия к моменту приезда пожарных была сильно задымлена.

В помещении площадью 18 квадратных метров выгорела обстановка на площади 12 квадратных метров, после тушения огня пожарные обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. Тело лежало на полу возле окна. К 3.46 пламя ликвидировали.

Соседние этажи и квартиры не пострадали, эвакуировать других жильцов не пришлось.

Ранее мы писали, что житель Ленобласти грозился убить бывшую жену, размахивая перед ней ножом.

Фото: Piter.TV