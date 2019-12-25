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Житель Ленобласти грозился убить бывшую жену, размахивая перед ней ножом
Сегодня, 14:21
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Alena_Zinovieva

Житель Ленобласти грозился убить бывшую жену, размахивая перед ней ножом

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В полицию позвонили соседи, обеспокоенные шумом и криками.

Вечером 9 марта в одном из домов в деревне Решетниково в Выборгском районе Ленобласти задержали мужчину, вооруженного ножом. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Как стало известно стражам порядка, между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и стал угрожать экс-жене убийством. В полицию обратились соседи, обеспокоенные шумом и криками.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали агрессора и изъяли у него нож. Для выяснения обстоятельств мужчина доставлен в отдел полиции.

Ранее силовики задержали неблагодарных гостей, которые напали на хозяина квартиры в Приморском районе.

Фото: pixabay.com

Теги: поножовщина, ссора
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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