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При пожаре в конюшне в Москве погибли восемь лошадей

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Еще пятерых животных удалось спасти.

На Лосином острове, расположенном в восточной части российской столицы, произошел пожар. Пламя распространилось по конюшне. В результате погибли восемь лошадей. Сотрудники экстренного ведомства по городу уточнили, что пять животных смогли спасти пожарные. В настоящее время пламя на территории полностью потушено.

На востоке столицы горела одноэтажная конюшня. Огонь охватил 100 кв. м. В ходе разведки обнаружены восемь погибших лошадей.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Местная прокуратура уточнила, что пожар произошел на улице Лосиноостровской в нежилом одноэтажном здании, находящемся на территории центра конного спорта. 

В Оренбургской области загорелся склад с зерном.

Фото  и видео: ГУ МЧС России, Telegram / Прокуратура Москвы

Теги: гу мчс, лошади, москва, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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