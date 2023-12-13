При пожаре в конюшне в Москве погибли восемь лошадей

Еще пятерых животных удалось спасти.

На Лосином острове, расположенном в восточной части российской столицы, произошел пожар. Пламя распространилось по конюшне. В результате погибли восемь лошадей. Сотрудники экстренного ведомства по городу уточнили, что пять животных смогли спасти пожарные. В настоящее время пламя на территории полностью потушено.

На востоке столицы горела одноэтажная конюшня. Огонь охватил 100 кв. м. В ходе разведки обнаружены восемь погибших лошадей. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Местная прокуратура уточнила, что пожар произошел на улице Лосиноостровской в нежилом одноэтажном здании, находящемся на территории центра конного спорта.

В Оренбургской области загорелся склад с зерном.

Фото и видео: ГУ МЧС России, Telegram / Прокуратура Москвы