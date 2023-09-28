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При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека

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Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей.

При пожаре в доме в Королеве пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 28 сентября в жилом доме на проспекте Космонавтов. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже здания, из которого эвакуировали 20 человек, в том числе пять детей. Огонь был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Причины пожара уточняются.

Ранее мы сообщали, что на складе в Ташкенте произошел сильный взрыв.

Видео: Telegram / Типичный Королев

Теги: жилой дом, королев, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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