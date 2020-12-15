Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При пожаре в доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло на улице Кизильской в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Сообщение о пожаре поступило около трёх часов ночи. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра — горел одноэтажный дом с мансардой.

Нейтрализовать огонь удалось к шести утра. Тушением пожара занималось 16 сотрудников и две единицы техники. В МЧС отмечают, что самостоятельно покинули здание четыре человека. Всего спаслись пятеро — из них четверо являются сотрудниками учреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в здании университета имени Бонч-Бруевича произошел пожар.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан