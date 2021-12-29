Мать детей на момент ЧП дома отсутствовала. Семья характеризуется как неблагополучная.

При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, а также в СУ СКР.

Трагедия произошла в городе Юрьевец утром 13 февраля. В ходе тушения пожарные обнаружили в доме тела четверых детей: 1 год, 4, 5 и 10 лет. По информации следствия, на момент ЧП мать несовершеннолетних отсутствовала. Сейчас ее местонахождение устанавливается. Семья характеризуется как неблагополучная.

Возбуждено уголовно дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске загорелся лакокрасочный завод.

Фото: СУ СКР по Ивановской области