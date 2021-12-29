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При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка
Сегодня, 11:56
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При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка

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Мать детей на момент ЧП дома отсутствовала. Семья характеризуется как неблагополучная. 

При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, а также в СУ СКР.

Трагедия произошла в городе Юрьевец утром 13 февраля. В ходе тушения пожарные обнаружили в доме тела четверых детей: 1 год, 4, 5 и 10 лет. По информации следствия, на момент ЧП мать несовершеннолетних отсутствовала. Сейчас ее местонахождение устанавливается. Семья характеризуется как неблагополучная. 

Возбуждено уголовно дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске загорелся лакокрасочный завод.

Фото: СУ СКР по Ивановской области

Теги: гибель детей на пожаре, ивановская область, неблагополучная семья, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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