В Челябинске загорелся лакокрасочный завод

Есть один пострадавший. Он получил ожоги лица и рук.

На лакокрасочном заводе в Челябинске произошел пожар. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, площадь возгорания составляет 300 "квадратов". Пожару присвоен повышенный номер. На месте ЧП работают четыре звена газодымозащитной службы. Открытое горение удалось ликвидировать.

Отмечается, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли десять человек. Один из них был доставлен в медицинское учреждение с ожогами лица и рук.

Ранее после пожара в квартире на Северном проспекте в Петербурге обнаружили труп мужчины.

Видео: ВК/Типичный Челябинск