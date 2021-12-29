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После пожара в квартире на Северном проспекте обнаружили труп мужчины
Сегодня, 9:46
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После пожара в квартире на Северном проспекте обнаружили труп мужчины

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В огне оказалось постельное белье.

Мужчина погиб во время пожара на Северном проспекте в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели узнали о возгорании в девятом часу утра 12-го февраля. В двухкомнатной квартире в доме №8/2 загорелись постельные принадлежности. В 9 часов с огнем удалось справиться. На месте обнаружили труп.

Пожар тушили 15 спасателей и 3 единицы техники. 

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудник Росгвардии попал под машину в Купчино. 

Фото: Pexels

Теги: пожар, постельное белье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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