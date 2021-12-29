После пожара в квартире на Северном проспекте обнаружили труп мужчины

В огне оказалось постельное белье.

Мужчина погиб во время пожара на Северном проспекте в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Спасатели узнали о возгорании в девятом часу утра 12-го февраля. В двухкомнатной квартире в доме №8/2 загорелись постельные принадлежности. В 9 часов с огнем удалось справиться. На месте обнаружили труп.

Пожар тушили 15 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее Piter.tv писал о том, что сотрудник Росгвардии попал под машину в Купчино.

Фото: Pexels