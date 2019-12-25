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При пожаре в Приморске спасли четырех человек
Сегодня, 10:21
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При пожаре в Приморске спасли четырех человек

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Никто не пострадал.

Вечером понедельника, 13 апреля, в Приморске на улице Юрия Гагарина произошло возгорание частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Огонь распространился на два квадратных метра помещения. На место происшествия прибыли 8 специалистов пожарной службы и 2 единицы  техники. Потушить возгорание удалось за полчаса.

Пожарные вывели из здания четырех человек. Ни одному из них не потребовалась медицинская помощь.

В данный момент причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что рядом с Татьянино загорелся частный дом.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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