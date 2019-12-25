При пожаре в Приморске спасли четырех человек

Вечером понедельника, 13 апреля, в Приморске на улице Юрия Гагарина произошло возгорание частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.
Огонь распространился на два квадратных метра помещения. На место происшествия прибыли 8 специалистов пожарной службы и 2 единицы техники. Потушить возгорание удалось за полчаса.
Пожарные вывели из здания четырех человек. Ни одному из них не потребовалась медицинская помощь.
В данный момент причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее мы сообщали о том, что рядом с Татьянино загорелся частный дом.
Фото: Pixabay
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