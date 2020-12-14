При пожаре в Иркутской области погибли женщина и двое детей

Очевидцы произошедшего допрашиваются.

При пожаре в частном доме в посёлке Ермаки Иркутской области погибли женщина и двое детей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Известно, что женщине было 29 лет, двум детям — от года до трёх лет. Из дома успел выбежать десятилетний мальчик. В доме проживала многодетная семья, он не был оборудован противопожарными датчиками. Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Очевидцы произошедшего допрашиваются. Будет проведена пожаро-техническая экспертиза. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Видео: МЧС России