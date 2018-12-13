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При пожаре в Автово погибла пенсионерка
Сегодня, 15:58
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Lolita.Dubovik98

При пожаре в Автово погибла пенсионерка

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Причины возгорания пока уточняются.

В субботу, 25 мая, в Кировском районе на улице Маршала Говорова в доме 5/4 произошёл пожар. Загорелась двухкомнатная квартира. На кухне было обнаружено обгоревшее тело 85-летней пенсионерки. По словам соседей, она проживала в квартире одна. Выбраться из квартиры женщина не смогла - смерть произошла по причине удушья угарным газом. 

Пожарные прибыли на место происшествия оперативно, в настоящее время причины возгорания устанавливаются. 

Напомним, что утром 25 мая около "Лахта центра" загорелся автобус с рабочими

Фото:ОТВ

 

 

Теги: новости спб, пожар спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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