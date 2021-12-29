Угарным газом отравилась мать вместе с четырьмя детьми.

При пожаре в Архангельской области погибли пять человек. Об этом журналистам рассказали региональные экстренные ведомства. В числе жертв значатся четверо несовершеннолетних. Их тела найдены сотрудниками местного ГУ МЧС при ликвидации последствий возгорания в поселке Плесецк. Трагедия произошла в ночь на 29 января.

Сообщение о воспламенении здания поступило в диспетчерскую службу в 3:20 утра по местному времени. Пострадал двухэтажный деревянный дом, в котором располагается 12 жилых квартир. Спасатели увидели огонь на втором этаже постройки. Затем пламя было ликвидировано. Оно успело распространиться на площадь в пять квадратных метров. Жертвами трагедии стала мать (37-летняя местная жительница Ольга К.) с трехлетним ребенком и детьми в возрасте 4, 6 и 12 лет. По предварительным сведениям, в здании ночью произошло короткое замыкание. Оно привело к возгоранию кухонной плиты. Семья не успела покинуть помещение из-за отравления угарным газом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

За минувший год в Петербурге снизилось количество пожаров.

Фото и видео: Telegram / SHOT