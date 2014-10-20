При пожаре спасатели эвакуировали 30 человек из общежития колледжа на Сахалине. Об этом журналистам рассказали представители регионального ГУ МЧС. Известно, что огонь распространился утром 8 апреля в помещении, относящемуся к политехническому колледжу СахГУ в Южно-Сахалинске.
Сегодня утром диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в общежитии политехнического колледжа. Звено газодымозащитной службы произвело эвакуацию 30 человек.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
В экстренном ведомстве объяснили, что бригада спасателей к моменту прибытия обнаружила задымление на четвертом этаже здания. Предположительно, огонь начал распространяться из-за короткого замыкания. Оно привело к возгоранию в одной из комнат. В настоящее время пламя ликвидировано. В тушении общежития специалисты задействовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведений о жертвах или пострадавших нет.
Против врио ректора СахГУ на Сахалине возбудили дело из-за гибели студентов.
Фото: Piter.tv
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