При пожаре на Дачном проспекте погиб мужчина

В пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали.

В ночь на 4 января в Кировском районе Петербурга на Дачном проспекте произошел пожар в доме №36, корпус 3. В результате инцидента погиб 72-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. В настоящий момент о состоянии пострадавшей неизвестно.

В четырехкомнатной квартире обгорело десять квадратов. С огнем боролись три спецмашины и 15 пожарных. Возгорание ликвидировали за полчаса.

Ранее после поджега двери в ретро-клубе "Зодиак" возбудили уголовное дело. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv