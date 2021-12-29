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При пожаре на Дачном проспекте погиб мужчина
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При пожаре на Дачном проспекте погиб мужчина

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В пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали.

В ночь на 4 января в Кировском районе Петербурга на Дачном проспекте произошел пожар в доме №36, корпус 3. В результате инцидента погиб 72-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. В настоящий момент о состоянии пострадавшей неизвестно.

В четырехкомнатной квартире обгорело десять квадратов. С огнем боролись три спецмашины и 15 пожарных. Возгорание ликвидировали за полчаса. 

Ранее после поджега двери в ретро-клубе "Зодиак" возбудили уголовное дело. Ущерб составил 50 тыс. рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: дачный проспект, огонь, погибший, пожар, пострадавший
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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