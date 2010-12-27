При повороте на Ленинский проспект у грузовика отцепилась шаланда

Проезд возможен только по левому ряду.

В понедельник, 20 августа, при повороте у грузовика отцепилась шаланда. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Транспортное средство поворачивало с Брестского на Ленинский проспект и в этот момент у него отцепилась шаланда. Очевидцы сообщают, что в пробке они стоят уже около двух часов. О пострадавших ничего не сообщается, груз не зацепил проезжавшие рядом машины. В данный момент проезд осущестляется по левому ряду.

Ранее му публиковали видео: на Гороховой столкнулись две иномарки и троллейбус.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК; Вячеслав Карпович/ВК