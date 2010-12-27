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При повороте на Ленинский проспект у грузовика отцепилась шаланда
Сегодня, 9:51
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nastya960
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При повороте на Ленинский проспект у грузовика отцепилась шаланда

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Проезд возможен только по левому ряду.

В понедельник, 20 августа, при повороте у грузовика отцепилась шаланда. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Транспортное средство поворачивало с Брестского на Ленинский проспект и в этот момент у него отцепилась шаланда.  Очевидцы сообщают, что в пробке они стоят уже около двух часов. О пострадавших ничего не сообщается, груз не зацепил проезжавшие рядом машины. В данный момент проезд осущестляется по левому ряду. 

Ранее му публиковали видео: на Гороховой столкнулись две иномарки и троллейбус.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК; Вячеслав Карпович/ВК

Теги: авария , дтп , ленинский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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