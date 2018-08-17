Пассажир китайского авиалайнера снял на видео аварийную посадку в аэропорту Манилы изнутри

Один из пассажиров успел снять короткое видео из салона самолета. При жесткой посадке самолет выкатился за пределы ВПП и потерял двигатель.

Самолет Boeing-737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines, который выполнял рейс Сямэнь - Манила совершил аварийную посадку. Боинг выехал за пределы ВПП и потерял двигатель.

ЧП произошло накануне поздним вечером, около полуночи. Самолет успешно перелетел из Сямэня, но перед посадкой что-то произошло, и лайнер около часа кружил над Манилой. Затем самолет все же со второй попытки совершил посадку, при этом выехал за пределы ВПП. Во время жесткой посадки у самолета отвалился один из двигателей. Сообщается, что на борту самолета было 165 пассажиров и несколько членов экипажа. Никто не пострадал.

Один из пассажиров успел записать небольшое видео с моментом, когда самолет выкатывается за пределы ВПП и лайнер начинает трясти.

Фото и видео: Twitter