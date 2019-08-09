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При подрыве боеприпаса под Ачинском пострадали 9 человек

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Четверых госпитализированы. 

В пятницу, 9 августа, при подрыве боеприпаса под Ачинском пострадали 9 человек. Об этом сообщают СМИ. 

Известно, что еще четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. В данный момент жителей деревни Каменка Ачинского района эвакуируют из населенного пункта на автобусах. 

Сообщения СМИ о двух погибших во время нового подрыва на арсенале под Каменкой в Красноярском крае не соответствуют действительности

сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в краевом Минздраве

Напомним, что около военной части с деревней Каменка произошло несколько взрывов из-за пожара на хранилищах пороховых зарядов с артиллерийскими боеприпасами. В нескольких районах ввели режим ЧС.

Ранее мы сообщали о том, что под Ачинском взорвались боеприпасы после попадания молнии.

Видео: Подслушано в Ачинске

Теги: ачинский район, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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