Четверых госпитализированы.

В пятницу, 9 августа, при подрыве боеприпаса под Ачинском пострадали 9 человек. Об этом сообщают СМИ.

Известно, что еще четыре человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. В данный момент жителей деревни Каменка Ачинского района эвакуируют из населенного пункта на автобусах.

Сообщения СМИ о двух погибших во время нового подрыва на арсенале под Каменкой в Красноярском крае не соответствуют действительности сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в краевом Минздраве

Напомним, что около военной части с деревней Каменка произошло несколько взрывов из-за пожара на хранилищах пороховых зарядов с артиллерийскими боеприпасами. В нескольких районах ввели режим ЧС.

Ранее мы сообщали о том, что под Ачинском взорвались боеприпасы после попадания молнии.

Видео: Подслушано в Ачинске