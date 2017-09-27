Под Ачинском взорвались боеприпасы после попадания молнии

В результате ЧП пострадали пять человек.

На военном арсенале в Красноярском крае под Ачинском взорвались снаряды, есть пострадавшие. Об этом 9 августа сообщило агентство "Интерфакс".

Два взрыва произошли из-за попадания молнии. В результате чрезвычайного происшествия пострадали пять человек, среди которых военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Жителей деревни Каменка Ачинского района эвакуируют из населенного пункта на автобусах. Это связано с ухудшением гидрометеоусловий.

Ранее, 5 августа, около военной части с деревней Каменка произошло несколько взрывов из-за пожара на хранилищах пороховых зарядов с артиллерийскими боеприпасами. В нескольких районах ввели режим ЧС, один человек погиб, 13 человек обратились за медицинской помощью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Крыму украинцы подняли государственный флаг в память о погибших в Донбассе.

Видео: "Подслушано в Ачинске"