Мать погибшей под Красноярском девочки объявили в федеральный розыск

Женщина считается пропавшей без вести.

Мать найденной мертвой в городе Ачинске Красноярского края пятилетней девочки в настоящее время объявлена в федеральный розыск. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета по российскому региону. Специалисты в надзорном ведомстве пояснили, что женщина разыскивается как пропавшая без вести, а не в качестве подозреваемой.

Мать объявлена в федеральный розыск. пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю

Напомним, что мать и ее пятилетняя дочь ушли из своей квартиры 27 июня и исчезли. О пропаже родственников в правоохранительные органы сообщил супруг россиянки. Позже ребенка нашли мертвым на железнодорожной насыпи. В настоящее время причины смерти несовершеннолетнего не установлены. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ за убийство. По информации от специалистов СК РФ, ушедших из дома женщину и ее дочь зафиксировали камеры видеонаблюдения в Ачинске и Красноярске.

После опрокидывания автобуса с 27 детьми под Красноярском возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv