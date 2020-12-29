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У мужчины нашли два пакетика с наркотиками при осмотре на Московском вокзале

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Теперь ему грозит уголовная ответственность, причем уже не в первый раз.

Сотрудники транспортной полиции нашли у мужчины два пакетика с наркотиками и медицинские шприцы при осмотре на Московском вокзале. В отношении уроженца Ярославской области возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Пакетики находились в потайном кармане куртки. Экспертиза подтвердила, что в них находились наркотические вещества. Полицейским удалось установить, что мужчина приобретал синтетический стимулятор в Интернете. 

Задержанный официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за открытое хищение чужого имущества на частной территории. Также появлялся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за что понес административную ответственность. 

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с задержания "закладчика" на проспекте Стачек. 

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

 

Теги: московский вокзал, наркотики, покушение на незаконный сбыт наркотических средств
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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