При обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области пострадала женщина

Медики оказывают помощь местной жительнице.

В результате обстрела Вооруженными силами Украины села Красный Хутор в Белгородской области пострадал один человек. Соответствующей информацией с населением региона через собственный Telegram-канал поделился губернатор Вячеслав Гладков. ранее в социальных сетях очевидцы разместили видео, на котором они заметили работу противовоздушной системы обороны.

По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что 14 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил надзорному ведомству возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ населенного пункта Красный Хутор в Белгородской области. В то время инцидент не привел к пострадавшим. Однако с ним связаны разрушения местной инфраструктуры. Власти региона успели эвакуировать жителей.

Приграничный город Валуйки в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, есть погибший.

Фото и видео: Telegram / SHOT