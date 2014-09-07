Приграничный город Валуйки в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, есть погибший

Есть пострадавшие, нарушена подстанция, загорелись дома и машины.

Приграничный город Валуйки в Белгородской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с подписчиками в своем Telegram-канале поделился губернатор региона Вячеслав Гладков. Чиновник отметил, что по предварительной информации, из-за действий ВСУ есть один погибший мирный житель. Еще двое считаются пострадавшими. Им оказывается медицинская помощь. Также повреждена местная подстанция, что сказалось на нарушении в электроснабжении города. Загорелись восемь частных домой и три автомобиля, находившиеся по Школьной улице.

ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Эксперт добавил, что на месте инцидента находится начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов, а также заместитель губернатора Константин Полежаев, руководитель управления безопасности Евгений Воробьев и глава округа Алексей Дыбов. Там же работают все необходимые оперативные ведомства.

Глава Белгородской области сообщил о взрывах и работе ПВО.

Фото и видео: Telegram / BAZA