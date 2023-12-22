При обрушении сцены в ходе предвыборного митинга в Мексике погибли пять человек

На данный момент известно о 50 пострадавших.

Количество пострадавших при обрушении части сцены в ходе предвыборного митинга кандидата в мэры мексиканского города Сан-Педро Лорении Каннавати увеличилось до 50 человек. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из издания La Jornada со ссылкой на губернатора штата Нуэво-Леон Самуэля Гарсию. В СМИ добавили, что жертвами инцидента стали пятеро участников мероприятия. Глава латиноамериканской республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее сообщал со ссылкой на Самуэля Гарсию о гибели на событии только 4 человек. Политик добавил, что ему известно о 15 пострадавших.

Чрезвычайное происшествие зафиксировано во время завершающего события для предвыборной кампании политической партии "Гражданское движение". Вместе с лидером партии на сцене находился также кандидат в президенты Мексики от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес. Видеозаписи показывают, что сильный порыв ветра обрушил на людей большой экран, находившийся за спинами выступающих. Сами кандидаты в момент падения декораций смогли пробежать под ними и не получили серьезных травм. Такой информацией с подписчиками поделился Майнес. Позже он подчеркнул, что вернется на место ЧП для оказания помощи раненым.

Известно, что предвыборный митинг состоялся на территории бейсбольного стадиона El Obispo

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости