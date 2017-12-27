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Вчера, 13:42
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При нападении на отель в Кабуле погибли 7 граждан Украины

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Сообщается, что 19 украинцам удалось спастись. Очевидцы сняли на видео, как люди спускались по простыням, чтобы не погибнуть в горящем здании отеля.

 В Кабуле террористы совершили нападение на отель. В субботу вооруженные боевики напали на Intercontinental Hotel. В течение 18 часов были слышны выстрелы и взрывы.

 
По данным СМИ, погибли 43 человека. 126 человек, в том числе 41 иностранца, спасли. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, включая 14 иностранцев. Среди них погибли 7 граждан Украины, что подтвердил посол Украины в Таджикистане и Афганистане. Также он сообщил, что 19 украинцам удалось спастись. Тела погибших граждан Украины будут переправлены в Украину авиабортами государств союзников.
 
Очевидцам удалось снять на видео, как люди спасались по связанным простыням с верхних этажей гостиницы Intercontinental Hotel.
 
Видео: YouTube/The Telegraph
 
Теги: в мире , кабул , украинцы
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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