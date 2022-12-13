По его словам, Церковь должна сделать все для того, чтобы оба народа не стали врагами.

Патриарх Кирилл назвал русских и украинцев единым народом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, Церковь должна сделать все для того, чтобы оба народа не стали врагами. Патриарх подчеркнул, что эта огромность русских и украинцев всегда вызывала страхи и зависть у окружающих, и поэтому "внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить".

От того, насколько "успешной" будет вся эта деятельность, направленная на создание пропасти между двумя частями одного народа, зависит, конечно, и будущее. Патриарх Кирилл

Ранее мы сообщали, что Путин поздравил россиян с Рождеством.

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