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При ликвидации боеприпасов в Башкирии подорвались 4 человека
Сегодня, 15:27
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MShaffter

При ликвидации боеприпасов в Башкирии подорвались 4 человека

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ЧП произошло на территории бывшей военной части в Урмане.

Четыре человека получила ранения при взрыве боеприпасов на складе недействующей военной части в Иглинском районе Башкирии.

ТАСС со ссылкой на Администрацию района сообщает, что при взрыве боеприпасов получили ранения 4 человека. Они заключили контракт с Минобороны РФ на проведение определенного вида работ. У всех 4х пострадавших различные травмы, у кого-то ожоги, а у кого-то ранения от взрыва. 

Все пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Трое находятся в больнице №13 в Уфе, еще один пострадавший в ожоговом республиканском центре.

Данная часть была расформирована в 2011 году и была передана на утилизацию. Летом 2015 года на складе вооружения произошел крупный пожар, из-за которого были эвакуированы жители поселка.

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Фото: ВК, Стерлитамак ДТП (все происшествия города)

 

 

Теги: взрыв боеприпасов, взрыв на складе, новости башкирии, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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