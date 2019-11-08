При крушении вертолета на Камчатке погибли три человека

В их числе находился биатлонист Игорь Малиновский.

При крушении вертолета Robinson на Камчатке погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Вертолет был обнаружен днем 17 июля в районе перевала Семячкова. При крушении никто не выжил. Поисковые работы, в которых принимали участие спасатели и волонтеры, завершены. Среди причин крушений вертолета рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях, а также техническая неисправность борта.

Отметим, что в числе пассажиров Robinson находился российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолет пропал в субботу, 16 июля.

Ранее мы сообщали, что информацию о крушении вертолета в Люберцах опровергли в МЧС.

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