При крушении вертолета на Камчатке погибли три человека

При крушении вертолета Robinson на Камчатке погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Вертолет был обнаружен днем 17 июля в районе перевала Семячкова. При крушении никто не выжил. Поисковые работы, в которых принимали участие спасатели и волонтеры, завершены. Среди причин крушений вертолета рассматривается ошибка пилота в сложных погодных условиях, а также техническая неисправность борта.
Отметим, что в числе пассажиров Robinson находился российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолет пропал в субботу, 16 июля.
Ранее мы сообщали, что информацию о крушении вертолета в Люберцах опровергли в МЧС.
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